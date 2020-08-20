В Краснодаре нетрезвый родитель пытался забрать у воспитательницы четырехлетнего сына.

Пьяный россиянин протаранил ворота детского сада. Об этом сообщили журналисты из "Комсомольской правды". Они рассказали, что в городе Краснодар нетрезвый мужчина хотел забрать у воспитательницы четырехлетнего сына. Охранник не решился пускать агрессивного отца на территорию детского учреждения. Посетителя попросили убрать автомобиль, но тот решил действовать напролом.

Родители других детей вспомнили, что воспитательница не отпустила мальчика с отцом, так как почувствовала от мужчины алкогольный запах. Россиянин начал кричать и пытался забрать сына при помощи силы.

На опубликованных кадрах в социальных сетях видно, как полицейские уводят мужчину. В пресс-службе регионального МВД пояснили, что в отношении нарушителя составили административный протокол. Правоохранительные органы прибыли в детский сад из-за сообщения о пьяном водителе, который проявлял агрессию.

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Видео: YouTube / Live Kuban