В Красном Селе вместо жилого дома построили автомастерскую

Петербургская прокуратура обнаружила автомастерскую вместо жилого дома в Красном Селе.

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения требований земельного и градостроительного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, земельный участок в Красном Селе используется не по назначению. Проверка показала, что вместо заявленного в документах индивидуального жилого дома в границах земельного участка на площади 242 кв.м открыли автомастерскую, что является нарушением федерального законодательства.

Решением суда собственнику земельного участка запрещено осуществлять и передавать земельный участок для осуществления деятельности, не предусмотренной действующим видом его разрешенного использования.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга отпустил руководителей АО "Невская мануфактура".

Фото: pxhere