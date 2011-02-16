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В Красном Селе вместо жилого дома построили автомастерскую
Сегодня, 14:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Красном Селе вместо жилого дома построили автомастерскую

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Петербургская прокуратура обнаружила автомастерскую вместо жилого дома в Красном Селе.

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения требований земельного и градостроительного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, земельный участок в Красном Селе используется не по назначению. Проверка показала, что вместо заявленного в документах индивидуального жилого дома в границах земельного участка на площади 242 кв.м открыли автомастерскую, что является нарушением федерального законодательства.

Решением суда собственнику земельного участка запрещено осуществлять и передавать земельный участок для осуществления деятельности, не предусмотренной действующим видом его разрешенного использования.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга отпустил руководителей АО "Невская мануфактура".

Фото: pxhere

 

 

Теги: автомастерская, прокуратура, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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