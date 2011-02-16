В Красном Селе вместо жилого дома построили автомастерскую

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения требований земельного и градостроительного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, земельный участок в Красном Селе используется не по назначению. Проверка показала, что вместо заявленного в документах индивидуального жилого дома в границах земельного участка на площади 242 кв.м открыли автомастерскую, что является нарушением федерального законодательства.
Решением суда собственнику земельного участка запрещено осуществлять и передавать земельный участок для осуществления деятельности, не предусмотренной действующим видом его разрешенного использования.
Ранее сообщалось, что суд Петербурга отпустил руководителей АО "Невская мануфактура".
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