По всей России ученики встали в очередь в школы из-за проверки температуры. Об этом сообщает издание Baza и публикует видео из многих городов, где школьники массовой стоят у входа в учебные заведения.
Некоторым детям пришлось стоять в очереди более 30 минут. Родители жалуются на то, что пропускной режим в школах плохо организован, а руководство школ ничего не может с этим сделать, так как по новым правилам измерить температуру нужно каждому ученику перед входом в учебное заведение.
Ранее глава Минпросвещения рассказал, как бороться со стрессом.
Видео: Telegram / @bazabazon
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