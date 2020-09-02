Некоторым детям пришлось стоять в очереди более 30 минут.

По всей России ученики встали в очередь в школы из-за проверки температуры. Об этом сообщает издание Baza и публикует видео из многих городов, где школьники массовой стоят у входа в учебные заведения.

Некоторым детям пришлось стоять в очереди более 30 минут. Родители жалуются на то, что пропускной режим в школах плохо организован, а руководство школ ничего не может с этим сделать, так как по новым правилам измерить температуру нужно каждому ученику перед входом в учебное заведение.

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Видео: Telegram / @bazabazon