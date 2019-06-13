По улицам города разгуливала "смерть"

"Смерть" гуляла под руку с девушкой.

Днем в воскресенье, 6 сентября, петербуржцы стали свидетелями прогулки "смерти" по Баскову переулку со спутницей.

Очевидец поделился в соцсетях видеозаписью, на которой видно, как по улице идет человек в огромном и пугающем костюме. Угадать, что это был за персонаж, трудно. Однако можно сказать одно, костюм явно показывает какого-то отрицательного героя. Под руку с чудищем шла девушка, по всей видимости, улыбаясь от реакции прохожих. В комментариях горожане предположили, что костюм отображает смерть.

Ранее мы писали, что петербургским прохожим раздали билеты в Ливию накануне премьеры "Шугалей-2".

Видео: vk.com/spb_today