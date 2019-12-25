Петербургским прохожим раздали билеты в Ливию накануне премьеры «Шугалей-2»

В социальных сетях рассказали о необычных листовках, которые раздавали в Петербурге на Невском проспекте. Флаеры оказались рекламой премьеры фильма "Шугалей-2" и очень понравились прохожим. Фотографии листовок быстро распространились по группам во "ВКонтакте".

Флаеры выглядят как авиабилеты в Ливию. На одной стороне написан девиз фильма "Русские не сдаются" и название киноленты "Шугалей-2" с фотографией Кирилла Полухина – актера, сыгравшего Максима Шугалея. На другой стороне листовки – информация о премьере. Фильм можно будет посмотреть на телеканале НТВ в 20:10 уже сегодня, 6 сентября.

Напомним, российского социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана удерживают в ливийской тюрьме "Митига" более года. За это время им не предъявили официальных обвинений. Вместе со своим коллегой Александром Прокофьевым сотрудники Фонда защиты национальных ценностей прибыли в Триполи по работе, но стали пленниками местных властей – террористов ПНС.

Александру удалось спастись, и он рассказал о том, что произошло в Ливии. По его рассказу, а также данным, отправленным Шугалеем в Москву, был написан сценарий для первого фильма.

"Шугалей" вышел в мае, а сегодня можно будет увидеть продолжение этой нашумевшей кинокартины.