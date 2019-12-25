"Я очень рад, что М-1 поддерживает Максима Шугалея": боец Александр Подмарев рассказал о предстоящем турнире

На процедуре взвешивания перед турниром M-1 Online Selection его участник Александр Подмарев отметил, что поражен историей Максима Шугалея.

11 сентября в 18:00 в Северной столице начнется турнир по смешанным единоборствам в поддержку социолога Максима Шугалея, которого незаконно удерживают в ливийской тюрьме. Стоит напомнить, что в прошлом году группа российских ученых отправилась по официальному приглашению в Ливию для проведения исследовательских работ. После чего Шугалея и его переводчика похитили. Несмотря на то, что социологи мужественно выдерживают все испытания, освободить их до сих пор не удалось.

Боец ММА Александр Подмарев, как и другие бойцы, которые решили привлечь внимание к данной проблеме, прибыл в "Тинькофф Арену" на контрольное взвешивание перед боем.

"Я очень рад, что М-1 поддерживает Максима Шугалея, я также буду рад выступить", – поделился участник турнира Александр Подмарев.

Стоит отметить, что в турнире представлено шесть весовых категорий. Уже завтра на ринге будет выступать чемпион Азербайджана по смешанным единоборствам Тахир "Танк" Абдулаев, чемпион Санкт-Петербурга по боевому самбо Александр Донцов, заслуженный мастер спорта по самбо Асланбек Кодзаев и чемпион мира по смешанным единоборствам по версии WAMMA Заур Гаджибабаев. Все бойцы прошли инструктаж и медицинский осмотр, они обещают, что выступление будет зрелищным.

Важно отметить, что турнир не единственная акция в защиту Шугалея. Ранее, в Ленинградской области прошли мотогонки, на которых участники появились в футболках с надписью "Русские не сдаются". В таких же футболках опубликовали в соцсетях посты и знаменитые блогеры, они решили рассказать подписчикам о соотечественниках, которых до сих пор держат в плену. История российских социологов даже легла в основу фильма "Шугалей", недавно на телеканале НТВ вышла вторая часть захватывающего боевика, основанного на реальных событиях.