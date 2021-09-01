На НТВ стартует показ фильма "Шугалей-3: Возвращение"

Премьера состоится 2 сентября в 23:50.

В четверг, 2 сентября, на телеканале НТВ состоится премьера фильма "Шугалей-3: Возвращение". История, основанная на реальных событиях, вызвала широкий общественный резонанс.

Две первые части вышли в прошлом году. Фильм "Шугалей-3: Возвращение" является их логическим продолжением. В третьей части Максим Шугалей и Самер Суэйфан возвращаются в Россию после полутора лет заключения в ливийской тюрьме "Митига". Казалось бы, ливийский кошмар закончился. Но несколько месяцев спустя управляющий банком в Триполи сообщает главному герою о необходимости встретиться в Каире, чтобы передать ему новую информацию о ливийских боевиках. Но все пошло не по плану.

Режиссером третьего фильма стал Михаил Вассербаум ("Солнцепек", "Улицы разбитых фонарей-9"). Образ захваченного в плен, но не сломленного ученого-социолога Максима Шугалея воплотил на экране Кирилл Полухин. Также в картине снялись Олег Абалян, Екатерина Решетникова, Сергей Яценюк, Самвел Мужикян и др.

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