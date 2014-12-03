Вышел новый трейлер фильма "King’s Man: Начало"

Премьера в России состоится 13 января.

Кинокомпания 20th Century Studios представила новый трейлер шпионского боевика "King"s Man: Начало" режиссера Мэттью Вона.

Фильм является приквелом к предыдущим двум частям серии - "Kingsman: Секретная служба" и "Kingsman: Золотое кольцо". Сюжет будет происходить во времена Первой мировой войны, в котором расскажут историю появления розыскного агентства.

Главные роли исполнили актеры Рейф Файнс, Даниэль Брюль и Аарон Тейлор-Джонсон. В России фильм выйдет 13 января.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер драмы "Спенсер" о принцессе Диане.

Видео: YouTube / 20th Century Studios