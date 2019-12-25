Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении вора, надевшего на себя костюм

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительный акт в отношении 28-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, в феврале прошлого года обвиняемый подобрал себе костюм в магазине в ТК "Невский Центр" с помощью консультанта. Затем мужчина зашел в примерочную, надел на себя костюм и пошел к выходу.
Однако мужчине не удалось уйти из магазина, не оплатив товар. Сотрудники охраны задержали его, когда зазвенели рамки сигнализации.
Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что петербуржец испортил чужой Volvo лопатой.
Фото: pxhere
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