Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении вора, надевшего на себя костюм

Мужчина пытался украсть деловой костюм, надев его на себя. Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении него.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительный акт в отношении 28-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в феврале прошлого года обвиняемый подобрал себе костюм в магазине в ТК "Невский Центр" с помощью консультанта. Затем мужчина зашел в примерочную, надел на себя костюм и пошел к выходу.

Однако мужчине не удалось уйти из магазина, не оплатив товар. Сотрудники охраны задержали его, когда зазвенели рамки сигнализации.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что петербуржец испортил чужой Volvo лопатой.

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