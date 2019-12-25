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Петербуржец испортил чужой Volvo лопатой
Сегодня, 12:24
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Петербуржец испортил чужой Volvo лопатой

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Обвиняемый пояснил, что разозлился на водителя VOLVO ХС90, по вине которого на подъезде к дому образовался затор.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение в отношении петербуржца, который лопатой повредил чужой автомобиль. Подробности дела сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По версии следователей, вечером 29 декабря 2022 года обвиняемый во время внезапно возникшей ссоры с водителем автомобиля VOLVO ХС90 не менее пяти раз ударил лопатой по дверям и заднему бамперу автомобиля. После этого фигурант уголовного дела стал бить по кузову кулаками. Владельцу автомобиля причинен материальный ущерб в размере более 144 тысяч рублей.

Обвиняемый пояснил, что разозлился на водителя VOLVO ХС90, по вине которого на подъезде к дому образовался затор. Уголовное дело направлено прокуратурой района во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: unsplash

Теги: volvo
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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