По улицам Петербурга в честь 75-летия Победы проехал блокадный трамвай

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие 24 июня в ретропараде "Трамвай Победы", который прошел в центре города. Градоначальник возложил цветы к блокадной подстанции – так завершилась акция, посвященная прорыву энергетической блокады Ленинграда в 1942 году.
На трамвае губернатор, блокадники и ветераны проехали от Суворовской площади до здания блокадной подстанции на набережной Фонтанки.
Ранее мы сообщали о том, что по центру Петербурга проехала колонна из 500 мотоциклистов.
Видео: СПб ГУП "Горэлектротранс" / "ВКонтакте"
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