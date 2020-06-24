По улицам Петербурга в честь 75-летия Победы проехал блокадный трамвай

В городе также состоялась памятная акция, посвященная прорыву энергетической блокады Ленинграда в 1942 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие 24 июня в ретропараде "Трамвай Победы", который прошел в центре города. Градоначальник возложил цветы к блокадной подстанции – так завершилась акция, посвященная прорыву энергетической блокады Ленинграда в 1942 году.

На трамвае губернатор, блокадники и ветераны проехали от Суворовской площади до здания блокадной подстанции на набережной Фонтанки.

Ранее мы сообщали о том, что по центру Петербурга проехала колонна из 500 мотоциклистов.

Видео: СПб ГУП "Горэлектротранс" / "ВКонтакте"