По центру Петербурга проехала колонна из 500 мотоциклистов

Маршрут колонны завершился у крейсера "Аврора".

Участниками праздничного парада ко дню Победы стали мотоциклисты, которые проехали по центру Петербурга 24 июня.

Полтысячи любителей байков с красными знаменами Победы от стрелки Васильевского острова по Дворцовому мосту к Невскому проспекту. Маршрут колонны завершился у крейсера "Аврора".

Ранее мы сообщали о том, что около 600 росгвардейцев обеспечивали порядок во время парада Победы на Дворцовой. Сотрудники ведомства также будут следить за правопорядком во время праздничного салюта.

Фото: Piter.tv (АРХИВ)