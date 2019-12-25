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По центру Петербурга проехала колонна из 500 мотоциклистов
Сегодня, 16:41
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fvbykov

По центру Петербурга проехала колонна из 500 мотоциклистов

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Маршрут колонны завершился у крейсера "Аврора".

Участниками праздничного парада ко дню Победы стали мотоциклисты, которые проехали по центру Петербурга 24 июня.

Полтысячи любителей байков с красными знаменами Победы от стрелки Васильевского острова по Дворцовому мосту к Невскому проспекту. Маршрут колонны завершился у крейсера "Аврора".

Ранее мы сообщали о том, что около 600 росгвардейцев обеспечивали порядок во время парада Победы на Дворцовой. Сотрудники ведомства также будут следить за правопорядком во время праздничного салюта

Фото: Piter.tv (АРХИВ)

Теги: день победы, мотопробег, мотоциклисты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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