Около 600 росгвардейцев обеспечивали порядок во время парада Победы на Дворцовой

Сотрудники ведомства также будут следить за правопорядком во время праздничного салюта.

Сотрудники Росгвардии отчитались об охране правопорядка во время проведения Парада Победы в Петербург 24 июня. По сообщению пресс-службы ведомства, за порядком во время мероприятия совместно с полицией следило около 600 сотрудников ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти и военнослужащих СЗО ВНГ.

Отмечается, что во время вечернего салюта за порядком будут следить более 250 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, в том числе шесть экипажей моторизованной роты (на катерах) ОМОН.

В Параде приняли участие более 4,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа и других силовых ведомств региона, сводный оркестр штаба СЗО ВНГ РФ. Почетными гостями Парада стали около 200 ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла. Для обеспечения безопасности зрителей были соблюдены все необходимые санитарные мероприятия.

Вице-губернатор Владимир Кириллов сообщил, что салют в честь празднования Дня Победы дадут на Петропавловской крепости. Он отметил, что 24 июня в 23:00 дадут 30 залпов, однако смотреть салют порекомендовал из дома.

Фото предоставлены пресс-службой Западного военного округа