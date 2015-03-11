Прокуратура проверила поликлинику Калининского района

Прокуратура Калининского района провела проверку исполнения федерального законодательства в деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, в одной из районных поликлиник ненадлежащим образом размещена тактильная табличка с информацией о наименовании, контактных телефонах и графике работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Такэе поликлиника не заключала договор на утилизацию отходов с Федеральным экологическим оператором.
Прокуратура внесла представление.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга признала брак мужчины с иностранкой фиктивным.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все