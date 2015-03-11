Прокуратура проверила поликлинику Калининского района

По требованию прокуратуры устранены нарушения в деятельности районной поликлиники.

Прокуратура Калининского района провела проверку исполнения федерального законодательства в деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в одной из районных поликлиник ненадлежащим образом размещена тактильная табличка с информацией о наименовании, контактных телефонах и графике работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Такэе поликлиника не заключала договор на утилизацию отходов с Федеральным экологическим оператором.

Прокуратура внесла представление.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга признала брак мужчины с иностранкой фиктивным.

Фото: Piter.TV