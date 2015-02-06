Прокуратура добилась обновления детских площадок в Петергофе и Ломоносове

По требованию прокуратуры обустроены новые детские площадки.

Прокуратура Петродворцового района провела проверку соблюдения прав детей при содержании и эксплуатации детских игровых площадок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, выявлены факты ненадлежащего содержания детского игрового оборудования, находящегося на балансе районных муниципальных образований. В частности, на подвесных качелях имелись повреждения защиты, а также обрыв цепей.

Прокуратура района внесла представления главам местных администраций муниципальных образований МО Петергоф и МО Ломоносов. Сейчас роизведен ремонт игровых комплексов, демонтаж и замена неисправного оборудования, также установлены информационные щиты о правилах эксплуатации.

Ранее сообщалось, что на Октябрьской набережной ввели в эксплуатацию ЖК со встроенным детсадом.

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