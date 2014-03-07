Петербуржцы пожаловались "Водоканалу" на работников ЖКС, сбрасывающих снег в канализацию

Специалисты оперативно пресекли случаи сброса снега в колодцы.

Петербургский "Водоканал" предотвратил несколько засоров канализации из-за сброса снега. Как рассказали в пресс-службе предприятия, поводом для реагирования стали жалобы петербуржцев, которые стали свидетелями сброса снега прямо в колодцы водоотведения.

Таким бытовым "хулиганством" занимались сотрудники ЖКС и управляющих компаний при ручной уборке дворов и улиц. Недобросовестных работников горожане замечали в Петроградском и Центральном районах Петербурга. Отмечается, что специалисты "Водоканала" успевали пресечь сброс снега и не раз проводили разъяснительные беседы, но случаи продолжают повторяться. Оперативное реагирование, однако, позволяло избежать аварийных ситуаций на забитых снегом сетях канализации.

Тем временем, весна взяла паузу в Петербурге.

Фото: Piter.TV