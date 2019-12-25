Весна взяла паузу в Петербурге

4 марта в городе ожидается минусовая температура, выпадет снег, возможна гололедица.

В четверг, 4 марта, метеорологические условия в Петербурге сформирует тыловая, холодная часть циклона, уходящего своим центром на Вятку. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег, возможна гололедица. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день опустится до -1…-3 градусов в городе и до 0…-5 градусов в Ленобласти. Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в мартовские праздники в Петербурге и области ожидаются небольшие скачки температуры.

Фото: pixabay.com