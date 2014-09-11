По распоряжению губернатора в Ленобласти завершили газификацию дома

Дом жительницы Мякинкино в Волховском районе подключили к газу.

В деревне Мякинкино Волховского района Ленинградской области дом местной жительницы подключили к газу по распоряжению губернатора Александра Дрозденко, о полном завершении работ главе региона доложили в установленном порядке.

Подключение было выполнено в рамках региональных мероприятий по догазификации. После завершения всех технических процедур дом был обеспечен подачей голубого топлива. В 2025 году в Ленинградской области выполнено 17 772 пуска газа, что составляет 116 процентов от плановых показателей, которые изначально составляли 15 307 подключений.

С начала реализации программы догазификации в регионе выполнено почти 32 тысячи подключений домовладений к газовым сетям. Ленинградская область входит в пятерку субъектов Российской Федерации по темпам и результатам реализации программы догазификации.

Фото: pxhere.com