Школьник написал комментатору письмо на почту.

По просьбе школьника Георгий Черданцев прокомментировал матч детского чемпионата, который состоялся между командами "Царское Село" – СШОР "Московского района – 2".

10-летний Гриша Шильников является вратарем команды "Царское село" и ведет свой Youtube-канал. В начале июня вместе с папой он написал письмо Черданцеву, в котором написал о своей мечте – мальчик хотел, чтобы телеведущий прокомментировал их предстоящий матч. Также в письме подросток оставил свои контакты. Спустя некоторое время Черданцев написал мальчику в мессенджере, после чего комментатор исполнил мечту школьника.

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Фото: Telegram / Мутко против

Видео: YouTube / GRIHAKEEPER