По программе реновации в Петербурге снесли шесть домов в двух районах

Три из них были с деревянными перекрытиями.

В Петербурге продолжается программа реновации: специалисты снесли шесть домов, три из них были с деревянными перекрытиями и находились в Красногвардейском районе в Малой Охте. Другие три дома располагались в Красносельском районе, рассказала пресс-служба ООО "СПб Реновация".

Дома снесли в квартале Сосновая Поляна, 7-17 и в квартале Малая Охта, 16. Сносить хрущевки в Петербурге начали в июле 2020 года. Один из домов в Сосновой Поляне был проблемным: семья не хотела покидать квартиру и попросила 42 миллиона за 42 квадратных метра. В Малой Охте же снесли здания, где раньше были общежития. Дома были признаны аварийными, демонтаж начался в августе, а закончился в ноябре.

По программе реновации уже снесли 84 дома.

Ранее мы писали, что в Сосновой Поляне начали снос тормозившей реновацию хрущевки.

Фото: Piter.TV