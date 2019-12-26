По платной дороге М-11 проехала тысяча "зайцев"

"Зайцы" попадали на трассу на участках от Великого Новгорода до Петербурга.

Стало известно, что в августе около тысячи автомобилей "зайцем" проехали по платной трассе М-11 "Нева". Ущерб оценивается в 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании "Магистраль двух столиц", оператор участка платной трассы М-11 на 546-684 км.

Водители легковых и грузовых машин, а также мотоциклов готовы пойти на таран, лишь бы сэкономить на проезде: они сбивают шлагбаум и уезжают. Однако в таком случае нарушители забывают, что данный поступок расценивается как наезд на препятствие, а значит ДТП. Покидая место происшествия, водители могут остаться без водительского удостоверения. Уйти от ответственности трудно, потому как каждая авария фиксируется камерами.

С начала текущего года в Великом Новгороде, Тосно и Петербурге камеры зафиксировали 6510 "зайцев".

Ранее мы писали, что Главгосэкспертиза России одобрила проект включения ЗСД в состав Широтной магистрали.

Фото: Piter.TV