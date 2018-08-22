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По набережной реки Фонтанки ограничат движение до 19 августа
Сегодня, 12:50
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nadezhda_sib

По набережной реки Фонтанки ограничат движение до 19 августа

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После этого начнется второй этап ремонтных работ.

С 27 июля на набережной реки Фонтанки начнутся ремонтные работы. Из-за этого ограничат движение транспорта. Об этом сообщил СПб ГБУ "Мостотрест Санкт-Петербурга".

Ограничения для движения транспортных средств будут распространяться на правый берег реки от площади Ломоносова до Лештукова моста. Они коснутся только крайней правой полосы для движения.

Первый этап работ начнется в субботу, 27 июля. Его планируют закончить 19 августа. После этого будут определены новые сроки ограничения движения на ремонтируемом участке. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на железнодорожной станции "Броневая" установили лестницу

Фото: А.Федоров / wikipedia.org

Теги: набережная фонтанки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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