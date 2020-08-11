По мнению режиссера Германа-младшего, "Ленфильм" должен заботиться о прибыли

Режиссер полагает, что думать о молодых талантах стоит в последнюю очередь.

Режиссер Алексей Герман-младший в интервью "Петербургскому дневнику" поделился мнением, что киностудии "Ленфильм" в первую очередь стоит думать о прибыли, чтобы погасить миллиардные долги.

По словам режиссера, в долгах виновато не только решение о создании акционерного общества киностудии, но и потеря прав на золотую коллекцию. По мнению Германа-младшего, в целях принятия таких решений должны разбираться правоохранительные органы. Продюсер Эдуард Пичугин (генеральный директор АО "Киностудия Ленфильм") взял в кредит 1,5 миллиарда рублей, однако права на фильмы до сих пор не принадлежат студии.

Режиссер уточнил, что "Ленфильму" нужно ориентироваться на фильмы: было бы хорошо, если бы 75% фильмов, выпускаемых студией, были ориентированы на получение прибыли, а уже остальные – на поддержку талантливых начинающих режиссеров.

Ранее мы писали, что на "Ленфильме" представили новое оформление пространства Kino Corner.

Фото: Piter.TV