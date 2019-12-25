По маршруту «Светогорск – Каменногорск» введен дополнительный рейс

2 рейса: из Светогорска и из Каменногорска введены с 6 ноября.

Сегодня в администрации Выборгского района состоялось совещание с участием представителей предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на территориях Каменногорского и Светогорского поселений. Как сообщила пресс-служба районной администрации, ранее глава администрации Каменногорского городского поселения Наталья Михайлова обратилась с вопросом об организации пассажирского сообщения на период ремонта путепровода вблизи станции Каменногорск.

Переговоры провел председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального ремонта Сергей Петров. Наталья Михайлова сообщила о текущей ситуации и обращениях жителей, которым необходимо добираться на работу за пределы железнодорожного моста.

По итогам переговоров, с 06.11.2020 года введено 2 рейса: из Светогорска отправление в 19:00 часов от автовокзала. Из Каменногорска - в 19:50 от школы.

Ранее мы сообщили о том, что теплосети в Светогорске отремонтируют к концу ноября.

Фото: администрация МО "Выборсгкий район"