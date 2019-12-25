Теплосети в Светогорске отремонтируют к концу ноября

Подрядчик меняет два участка теплотрассы – в Северном и Южном микрорайонах.

В конце прошлого года специалисты ресурсоснабжающих организаций установили, что два участка теплотрассы в Светогорске нуждаются в замене.

В настоящее время заменен участок теплотрассы в Северном микрорайоне. Подрядчик приступилл к замене участка в микрорайоне Южный.

На замену теплосетей было выделено из бюджета области 15 млн рублей.

Как отметил Андрей Ренжин, и.о. главы администрации Светогорского городского поселения, все работы идут в соответствии с графиком.

Ранее мы сообщили о том ,что в Светогорске ремонтируют фасады и крыши домов.

Фото: Piter.TV