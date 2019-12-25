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Теплосети в Светогорске отремонтируют к концу ноября
Сегодня, 15:05
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Veskathy

Теплосети в Светогорске отремонтируют к концу ноября

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Подрядчик меняет два участка теплотрассы – в Северном и Южном микрорайонах.

В конце прошлого года специалисты ресурсоснабжающих организаций установили, что два участка теплотрассы в Светогорске нуждаются в замене. 

В настоящее время заменен участок теплотрассы в Северном микрорайоне. Подрядчик приступилл к замене участка в микрорайоне Южный. 

На замену теплосетей было выделено из бюджета области 15 млн рублей. 

Как отметил Андрей Ренжин, и.о. главы администрации Светогорского городского поселения, все работы идут в соответствии с графиком.

Ранее мы сообщили о том ,что в Светогорске ремонтируют фасады и крыши домов.

Фото: Piter.TV

Теги: светогорск, теплосети
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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