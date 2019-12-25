Теплосети в Светогорске отремонтируют к концу ноября

В конце прошлого года специалисты ресурсоснабжающих организаций установили, что два участка теплотрассы в Светогорске нуждаются в замене.
В настоящее время заменен участок теплотрассы в Северном микрорайоне. Подрядчик приступилл к замене участка в микрорайоне Южный.
На замену теплосетей было выделено из бюджета области 15 млн рублей.
Как отметил Андрей Ренжин, и.о. главы администрации Светогорского городского поселения, все работы идут в соответствии с графиком.
Ранее мы сообщили о том ,что в Светогорске ремонтируют фасады и крыши домов.
Фото: Piter.TV
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