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В России цены на лекарства и медизделия выросли почти на 9%
Сегодня, 10:53
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IRINA_CHALKINA

В России цены на лекарства и медизделия выросли почти на 9%

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Отдельные препараты подорожали более чем на 20%.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что в России подорожали лекарства и медизделия. Об этом сообщает Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).

Как оказалось, в августе цены выросли на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Более того, отдельные препараты подорожали на 20%. Так, йод вырос в цене на 29%, а  ртутный медицинский термометр на 27%.

Эксперты отметили, что причина подорожания — девальвация рубля.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму.

Фото:pixabay

Теги: емисс, лекарства, подорожали лекарства
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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