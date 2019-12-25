В России цены на лекарства и медизделия выросли почти на 9%

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что в России подорожали лекарства и медизделия. Об этом сообщает Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).
Как оказалось, в августе цены выросли на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Более того, отдельные препараты подорожали на 20%. Так, йод вырос в цене на 29%, а ртутный медицинский термометр на 27%.
Эксперты отметили, что причина подорожания — девальвация рубля.
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Фото:pixabay
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