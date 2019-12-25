По итогам августа цены в России могут вырасти на 6,4%

Сдерживающее влияние на инфляцию должны оказать открытие авиасообщение с Турцией, а также стабильный курс рубля.

В России по итогам августа темпы роста цен в годовом выражении могут составить 6,4%. Данные следуют из консенсус-прогноза, составленный на основе опроса аналитиков, сообщает "РИА Новости".

Так, с 2020 года в России ускоряется инфляция на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире. По информации Росстата, в июне цены выросли до максимума, начиная с 2016 года.

Замедлить инфляцию в этом месяце может сезонное снижение стоимости фруктов и овощей в России. Есть тренд и на снижение цен на товарно-сырьевых рынках в мире. Однако цены на непродовольственные товары и бензин растут. Не позволяют дезинфляционным факторам проявлять себя в полной мере и ограничения на международный туризм.

Аналитики предполагают, что сдерживающее влияние на инфляцию могут оказать открытие авиасообщения с Турцией, а также Египтом и стабильный курс рубля.

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