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Прокуратура Петербурга отправила мужчину принудительно лечиться от туберкулёза
Сегодня, 17:42
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга отправила мужчину принудительно лечиться от туберкулёза

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По иску прокурора гражданин, страдающий туберкулезом, принудительно госпитализирован.

Прокуратура Пушкинского района провела проверку по факту уклонения больного туберкулезом от прохождения лечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, 28-летний местный житель состоит на диспансерном учете в учреждении здравоохранения с диагнозом "инфильтративный туберкулез", который является заразной формой заболевания. Ранее он проходил лечение в противотуберкулезном диспансере, но самовольно покинул учреждение, а также неоднократно уклонялся от обследования и лечения.

Прокурор района обратился в суд с заявлением о направлении больного на принудительное обследование. Исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга отправила мужчину лечиться от туберкулёза.

Фото: Piter.TV
 
 

Теги: госпитализация, прокуратура, туберкулез
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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