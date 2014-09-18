Прокуратура Петербурга отправила мужчину принудительно лечиться от туберкулёза

Прокуратура Пушкинского района провела проверку по факту уклонения больного туберкулезом от прохождения лечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, 28-летний местный житель состоит на диспансерном учете в учреждении здравоохранения с диагнозом "инфильтративный туберкулез", который является заразной формой заболевания. Ранее он проходил лечение в противотуберкулезном диспансере, но самовольно покинул учреждение, а также неоднократно уклонялся от обследования и лечения.
Прокурор района обратился в суд с заявлением о направлении больного на принудительное обследование. Исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга отправила мужчину лечиться от туберкулёза.
Фото: Piter.TV
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