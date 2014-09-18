Прокуратура Петербурга отправила мужчину принудительно лечиться от туберкулёза

По иску прокурора гражданин, страдающий туберкулезом, принудительно госпитализирован.

Прокуратура Пушкинского района провела проверку по факту уклонения больного туберкулезом от прохождения лечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, 28-летний местный житель состоит на диспансерном учете в учреждении здравоохранения с диагнозом "инфильтративный туберкулез", который является заразной формой заболевания. Ранее он проходил лечение в противотуберкулезном диспансере, но самовольно покинул учреждение, а также неоднократно уклонялся от обследования и лечения.

Прокурор района обратился в суд с заявлением о направлении больного на принудительное обследование. Исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга отправила мужчину лечиться от туберкулёза.

Фото: Piter.TV



