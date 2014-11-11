Петербургская прокуратура защитила пенсионера, упавшего на льду

Прокурор Центрального района обратился в суд в интересах 70-летнего местного жителя с заявлением о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По данным следствия, мужчина в феврале этого года возле дома на набережной канала Грибоедова поскользнулся и упал из-за наледи. В результате полученной травмы пенсионер длительное время находился на лечении в больнице.
Исковые требования прокурора района удовлетворены, предприятие обязано выплатить в пользу пенсионера 200 тыс. рублей. Исполнение судебного решения взято на контроль.
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Фото: Piter.TV
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