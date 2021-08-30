По факту задержания активистов на Комендантском проспекте повторно возбудили уголовное дело

Было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), однако это решение отменено заместителем прокурора Петербурга Мещерским А. С., что планируется обжаловать.

По факту задержания участников общественной организации "Русская община" на Комендантском проспекте повторно возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 21 августа.

В ходе следствия установлено, что 19 августа сотрудники полиции "без законных оснований задержали активистов, прибывших на Комендантский проспект, чтобы выяснить причины происходящих на данном месте конфликтов в сфере такси". После этого правоохранители доставили общественников в отделы полиции УМВД России по Приморскому району города, где составили в отношении них "подложные документы о совершении активистами мелкого хулиганства, что опровергается собранными следствием доказательствами".

Впоследствии фиктивные документы о якобы совершенных правонарушениях общественниками переданы в суд и послужили основанием для признания последних виновными в совершении правонарушения. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), однако это решение отменено заместителем прокурора Петербурга Мещерским А. С., что планируется обжаловать. Так, 20 августа Приморский районный суд арестовал 10 фигурантов на сутки, а двоих – на трое суток.

Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по городу повторно возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Фото: Piter.TV