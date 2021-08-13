По факту взрыва в автобусе в Воронеже возбудили дело

В город выехали следователи из Центрального аппарата СК РФ.

По факту взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже возбудили уголовное дело. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Женщина не объяснила, по какой именно статье ведется расследование.

По факту ЧП с автобусом возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Центральное управление СК РФ направило в Воронеж опытных криминалистов и следователей. Они помогут осматривать место происшествия, а также выяснять обстоятельства произошедшего. По предварительным сведениям, на данный момент взрыв в автобусе квалифицируется как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет о возбуждении дела по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ.

При взрыве в автобусе в Воронеже пострадали 18 человек.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации