Медики раскрыли подробности о состоянии пострадавших.

При взрыве в автобусе в Воронеже пострадали 18 человек. Об этом в собственном Telegram-канале рассказал глава Воронежской области. Ранее было известно только о 12 пострадавших. В администрации города уточнили, что медики на данный момент не могут установить личность погибшей женщины. Пока что она проходит как "неизвестная". Ей около 35 лет. Пациентка скончалась в больнице скорой медицинской помощи под номером 1. Ранее ей оторвало обе голени. Врачи диагностировали у нее травматический шок третьей степени. В эфире телеканала "Россия-24" прокурор по Ленинскому району Юрий Бурсов уточнил, что в поврежденном взрывом автобусе были заняты все сидячие места. В общей сложности в момент трагедии в транспортном средстве находилось 35 человек.

Число пострадавших выросло до 18, из них умерла одна женщина. Александр Гусев, губернатор региона

Департамент здравоохранения по региону рассказал о 16 пострадавших. Из них 13 человек доставили в БСМП №1. Состояние троих пациентов медики назвали тяжелым. Двое из них остаются в реанимационном отделении, еще один человек помещен в операционное отделение.Состояние еще пятерых - средней степени тяжести, двоих - ближе к удовлетворительному. Двум другим госпитализация не понадобилась.

Известно, что после трагедии два человека доставлены в ожоговый центр. Один пострадавший с ожогами 1-й и 2-й степеней находится в состоянии средней степени тяжести. У второго - поверхностные ожоги тела, он не в больнице. Еще одного человека пришлось везти в офтальмологическую больницу, где пациенту оказали необходимую помощь. После этого местный житель был перенаправлен в БСМП №10 с травмами нижних конечностей. Его состояние - средней степени тяжести.

Водитель взорвавшегося автобуса в Воронеже рассказал о происшествии.

Видео: Telegram / Baza