По факту тройного ДТП на проспекте Королева проводится проверка

Сотрудники правоохранительных органов поделились предварительными данными о происшествии.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту автомобильной аварии с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По предварительной версии, утром 6 марта в 7.25 на проспекте Королева, 57 60-летний водитель "Хендай Солярис" не уступил дорогу водителю "Киа Серата". После этого второй столкнулся с двигающимся во встречном направлении "Шеврале Авео", которым управляла 42-летняя женщина.

В аварии получили различные травмы водитель и пассажиры "Хендай Солярис". Известно, что среди них были дети 2005 и 2012 года рождения, а также женщина 1982 года рождения. Пострадавших отвезли в больницу.

Сейчас проводится проверка.

Ранее в Piter.tv писали, что в результате столкновения автомобилей одному из детей сломало обе ноги.

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