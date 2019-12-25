В тройном ДТП на проспекте Королева ребенку сломало ноги

Водитель такси, в котором был ребенок, тоже пострадал.

Утром в субботу, 6 марта, на проспекте Королева столкнулись сразу три автомобиля: "Хендай", "Шкода" и "Форд". Как стало известно Piter.TV, в аварии сильно пострадал ребенок.

Как именно произошло ДТП, не уточняется, некоторое время после аварии движение по проспекту Королева в сторону Дороги на Каменку было перекрыто. Известно, что 12-летний мальчик находился в "Хендай", машине такси, вместе с женщиной и еще одним ребенком. В результате столкновения автомобилей подростку сломало обе ноги, мальчика госпитализировали в горбольницу. Пострадал в аварии и водитель такси, которого отвезли в больницу с ушибами головы и таза, переломом ключицы.

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