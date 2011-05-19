По факту массового отравления детей в лагере в Башкирии завели дело

В Минздраве республики указали на 25 пострадавших.

По факту массового отравления несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере в Башкирии возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья и жизни потребителей. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники прес-сслужбы Следственного комитета России по региону. В настоящее время специалисты из надзорного ведомства осмотрели место происшествия. Была изъята документация, допрошено руководство учреждения и сотрудники лагеря, назначены судебно-лабораторные экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК, по факту массового отравления детей и взрослых в детском оздоровительном лагере. пресс-служба СК РФ по региону

Местный министр по здравоохранению в республике Айрат Рахматуллин уточнил СМИ, что в инфекционный центр города Стерлитамака из летнего лагеря поступили 25 пациентов. Пострадавшие прибыли из Стерлибашевского района, 22 из них - дети. Медиками было госпитализировано 16 человек, который остаются в состоянии средней степени тяжести.

