  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:30
147
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

По факту массового отравления детей в лагере в Башкирии завели дело

0 0

В Минздраве республики указали на 25 пострадавших.

По факту массового отравления несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере в Башкирии возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья и жизни потребителей. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники прес-сслужбы Следственного комитета России по региону. В настоящее время специалисты из надзорного ведомства осмотрели место происшествия. Была изъята документация, допрошено руководство учреждения и сотрудники лагеря, назначены судебно-лабораторные экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК, по факту массового отравления детей и взрослых в детском оздоровительном лагере.

пресс-служба СК РФ по региону

Местный министр по здравоохранению в республике Айрат Рахматуллин уточнил СМИ, что в инфекционный центр города Стерлитамака из летнего лагеря поступили 25 пациентов. Пострадавшие прибыли из Стерлибашевского района, 22 из них - дети. Медиками было госпитализировано 16 человек, который остаются в состоянии средней степени тяжести. 

Из-за отравления алкоголем с рынка в Сириусе погибли не менее 10 человек.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура России по региону

Теги: башкирия, дети, массовое отравление, минздрав, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии