По факту крушения самолета и гибели пилота в Самарской области возбуждено уголовное дело

Самолет Як-55 загорелся в воздухе и упал недалеко от села Подстепки недалеко от Тольятти Самарской области. Пилот погиб.

Накануне, 18 августа, в Самарской области разбился Як-55, пилот погиб.

ЧП произошло днем недалеко от села Подстепки возле Тольятти в Самарской области. Легкомоторный самолет Як-55 совершил несанкционированный взлет с территории ООО "Химсервис" в селе Подстепки. В самолете находился только пилот, который давно занимался авиаспортом. Почти сразу после взлета самолет загорелся в воздухе и упал в поле недалеко от аэродрома. Пилот погиб.

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Рассматриваются две основные версии случившегося. Это ошибка пилотирования и неисправность самолета.

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