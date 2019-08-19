В Приморском крае задержали директора реабилитационного центра, где издевались над пациентами

Из реабилитационного центра под Владивостоком освободили 15 пациентов.

Под Владивостоком задержали директора реабилитационного центра для алко- и наркозависимых людей, над которыми издевались и незаконного удерживали в стенах заведения.

Следственными органами России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни". В ходе расследования уголовного дела задержан 33-летний директор реабилитационного центра "Расцвет", где к пациентам незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу передвижения.

По уголовному делу задержан 33-летний генеральный директор АНО "Расцвет". По данным следствия он организовал в арендуемом частном доме в пригороде города Владивостока реабилитационный центр для алко- и наркозависимых граждан и получал от них или их родственников плату за оказываемые услуги. При этом к клиентам центра применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу передвижения. СУ СК РФ по Приморскому краю

Также в центре были обнаружены 15 незаконно удерживаемых пациентов, они были освобождены. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, для установления всех обстоятельств совершенного преступления. А также установления иных причастных к преступлениям лиц, и других потерпевших.

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