По факту крушения Ан-42 в Бурятии возбуждено уголовное дело

Уголовное дело передано в ГСУ Следственного комитета РФ.

По факту катастрофы с самолетом Ан-42 следственные органы возбудили уголовное дело.

Сегодня утром, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска произошла катастрофа с пассажирским самолетом Ан-42, который выполнял рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск. Piter.TV ранее сообщал первые подробности аварийной посадки самолета Ан-42 и публиковал видео экстренной посадки в аэропорту Нижнеангарска и момент катастрофы из салона самолета.

Сообщается, что погибли 2 человека: командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Они находились на борту самолета до самого конца. Все пассажиры рейса спасены. 14 пострадавшим потребовалась госпитализация.

По факту катастрофы с самолетом Ан-42 возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Уголовное дело передано в ГСУ СК России для наиболее полного, объективного и оперативного расследования уголовное дело об авиакатастрофе в Бурятии.

Главой СК России на место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, имеющие опыт расследования подобных происшествий. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. СУ СК России

Напомним, находясь в небе, у судна отказал двигатель, было принято решение об аварийной посадке. После приземления Ан-24 выехал за пределы ВПП, врезался в строение аэропорта и загорелся. Самолет выгорел полностью.

Видео: MDK, следком

Фото: СУ СК РФ, соцсети