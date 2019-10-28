Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске лайнера

Она вывела всех 43 пассажиров.

Президент России Владимир Путин наградил бортпроводницу рейса, спасшую 43 пассажиров при аварийной посадке Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска. Об этом сообщило ТАСС.

Напомним, утром 27 июня самолету Ан-24 пришлось совершить аварийную посадку из-за неисправного двигателя. Во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся.

На месте сразу скончались командир воздушного судна и механик, второй пилот выбрался через аварийный выход. Бортпроводнице Елене Лапуцкой пришлось в одиночку организовывать эвакуацию пассажиров. Благодаря ей никто из 43 пассажиров никто не пострадал, только восемь человек попали в больницу.

Наградить бортпроводницу предложил заместитель председателя Совета федерации и секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Видео: Youtube/ Evgeny Verein, Pilot Flying, Андрей Лунгу, FILINVIDEO✈Aero