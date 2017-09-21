По факту изнасилования несовершеннолетней на Советской улице возбуждено уголовное дело

Подозреваемому уже предъявлено обвинение.

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 19-летним мигрантом несовершеннолетней в Центральном районе. Об этом 5 июня рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следствие установило, что в ночь на 3 июня в номере одного из хостелов на Советской улице мужчина совершил в отношении 13-летней девочки преступление против ее половой неприкосновенности.

Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК РФ по Петербургу в отношении уроженца Республики Таджикистан возбудил уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Подозреваемому уже предъявлено обвинение. Фигурант находится в стране незаконно. На данный момент в суд готовятся материалы с ходатайством следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и работы обвиняемого. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: Piter.TV