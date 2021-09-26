По электронной почте неизвестные "заминировали" торговые центры "Галерея" и "Невский центр"

Прибывшие на место оперативники проверили "Невский центр" и прилегающие территории. На место ничего не обнаружили, эвакуацию не проводили.

В Петербурге утром в субботу, 25 сентября, на электронную почту ФСБ России пришло сообщение о заминировании ТЦ "Невский центр". Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник правоохранительных органах.

Прибывшие на место оперативники проверили "Невский центр" и прилегающие территории. На место ничего не обнаружили, эвакуацию не проводили.

Позже около 16:00 поступило сообщение о заминировании торгового центра "Галерея" на Лиговском проспекте. Там также взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено, эвакуация не проводилась.

На сегодняшний день проводится проверка.

Ранее велогонка La Strada в воскресенье перекрыла движение по 57 адресам в Петербурге.

Фото: Piter.tv