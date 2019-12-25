По дороге в Мурино автомобилисты растеряли колеса из-за ям

Водителей спас ближайший шиномонтаж.

Около семи утра во вторник, 7 апреля, дорога в Мурино не дала нескольким автомобилистам доехать до своих точек назначения. Со слов очевидцев, трасса была так испорчена ямами, что превратилась в полосу препятствий: сразу несколько машин лишились колес из-за выбоин, которые было трудно разглядеть в темноте.

Оказавшиеся на месте петербуржцы рассказали в соцсетях, что автомобили потеряли три колеса и бампер и испортили еще с десяток шин после путешествия по муринской дороге. Часть ям была странно залита при этом бетонной смесью.

Дорожники "красавцы"! Ближайший шиномонтаж выручил ) – подметили горожане.

Другие пользователи сети рассказали, что тоже травмировали свои машины на этом участке дороге: кто-то мял диски, некоторые также теряли покрышки или останавливались с пробитыми колесами.

Этим ямам месяц уже. Кто ездит там каждый день, тот знает. А ночью по неизвестной дороге строительной, нефиг лететь как угорелые. – напомнили петербуржцы.

Ранее мы рассказывали, как пассажир с ножом выбросил таксиста из автомобиля на шоссе в Гатчине.

Фото: Катерина Родионова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"