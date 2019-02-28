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По дороге из Петербурга в Беларусь разбился микроавтобус. Погибли восемь человек
Сегодня, 15:47
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himif

По дороге из Петербурга в Беларусь разбился микроавтобус. Погибли восемь человек

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Двое остались живы, но получили травмы.

В столкновении микроавтобуса и грузовика на дороге из Петербурга в Беларусь погибли восемь человек. Несчастье произошло в ночь с 12 на 13 февраля вблизи населенного пункта Руда. Об этом рассказали "АиФ-Петербург".

Сообщается, что погибшие пассажиры автобуса были гражданами Украины. Одному человеку из пассажирского транспортного средства удалось выжить, как и водителю грузовика. Оба получили травмы. На место быстро прибыли ГИБДД, медики и спасатели. Отмечается, что причиной ДТП могла стать влажная дорога: накануне асфальт обработали противогололедными материалами. Полиция приступила к проверке.

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Фото: pixabay

Теги: крупное дтп, массовая гибель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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