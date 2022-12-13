На Кунашире зафиксировали массовую гибель сардин

Эксперты отметили, что на Сахалине и Курилах эта ситуация становится частым явлением.

На острове Кунашире зафиксировали массовую гибель сардин. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства. На официальном сайте надзорного ведомства говорится о том, что трагедия зафиксирована в Южно-Курильском районе Сахалинской области с охотоморской стороны, в бухте Первухина.

Происходит массовый выброс и гибель водных биологических ресурсов в виде дальневосточных сардин иваси. пресс-служба Росрыболовства

На место инцидента уже выезжали сотрудники Курильского межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. Эксперты увидели погибших сардин, которые расположились по всей протяженности бухты. Однако они не зафиксировали внешних видимых следов загрязнений воды. Специалисты объяснили, что подобные штормовые выбросы рыбы на Курильской гряде и Сахалине - частое явление.

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