По делу о взятке арестован петербургский полковник полиции

Ему и сообщнице-коллеге вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Октябрьский районный суд заключил под стражу до 28 января 2024 года начальника отдела ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Игоря Шиховцова и его сообщницу-коллегу Александру Зайцеву. Ей и полицейскому вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере должностным лицом). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Процесс проходил в закрытом режиме по ходатайству следователя. Обвиняемый являлся следователем по расследованию особо важных дел о преступлениях экономической направленности и в сферах агропромышленного и топливно-энергетического комплексов. Сообщница и он вступили в сговор на получение взятки от П. за непривлечение ее к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).

Шиховцов и его защита возражали, просили домашний арест. Зайцева и ее защитники тоже были не согласны с решением суда, просили домашний арест или запрет определенных действий.

Ранее мы рассказывали о том, что инспектор ДПС заплатит крупный штраф в рамках дела о взятке.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга