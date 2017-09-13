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Инспектор ДПС заплатит крупный штраф в рамках дела о взятке
Сегодня, 15:58
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Инспектор ДПС заплатит крупный штраф в рамках дела о взятке

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Знакомый инспектора также проходит фигурантом дела в качестве посредника во взяточничестве. Двум мужчинам назначили штрафы, общая сумма которых составляет 700 тыс. рублей.

Смольнинский районный суд признал экс-сотрудника ДПС виновным в получении взятки. Его знакомый также проходит фигурантом дела в качестве посредника во взяточничестве. Двум мужчинам назначили штрафы, общая сумма которых составляет 700 тыс. рублей.

Согласно материалам суда, 15 июня текущего года обвиняемый остановил иномарку Mercedes, заподозрив её водителя в нетрезвом вождении. Однако протокол так и не был составлен в связи с тем, что вопрос решили при помощи взятки.

С нарушителем связался знакомый гаишника, предложив свои услуги посредничества: водитель согласился. Задержание прошло как раз в момент передачи денежных средств в размере 150 тыс. рублей.

Оба подсудимых свою вину признали и раскаялись. Инспектору назначили административное наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей, а посреднику – 290 тыс. рублей. В ходе следственных действий фигуранты находились под стражей.

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Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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