По делу о мошенничество МВД провело 40 обысков в Петербурге и Москве

Источники издания сообщили, что экономическая полиция интересуется старыми госзаказами с участием "Водоканала", "Ленэнерго", а также строительной компании "Нострум", которой регулярно доставались этих двух госпредприятий.

Утром 22 июня в петербургском Центре государственной экспертизы (ЦГЭ) прошел обыск. Центр стал одним из сорока, проведенных в этот день на территории двух столиц в рамках одного и того же экономического дела, передает "Фонтанка".

Так, сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД Петербурга приходили в офис "Водоканала", в дом к его бывшему директору Евгению Целикову, а также в московский дом бизнесмена Константина Голощапова.

Источники издания сообщили, что экономическая полиция интересуется старыми госзаказами с участием "Водоканала", "Ленэнерго", а также строительной компании "Нострум", которой регулярно доставались этих двух госпредприятий.

Ранее следователи установили подозреваемых в убийстве создателя кошачьего приюта в СНТ "Таменгонт".

Фото: Piter.tv

