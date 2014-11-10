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По делу о мошенничество МВД провело 40 обысков в Петербурге и Москве
Сегодня, 20:53
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По делу о мошенничество МВД провело 40 обысков в Петербурге и Москве

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Источники издания сообщили, что экономическая полиция интересуется старыми госзаказами с участием "Водоканала", "Ленэнерго", а также строительной компании "Нострум", которой регулярно доставались этих двух госпредприятий.

Утром 22 июня в петербургском Центре государственной экспертизы (ЦГЭ) прошел обыск. Центр стал одним из сорока, проведенных в этот день на территории двух столиц в рамках одного и того же экономического дела, передает "Фонтанка".

Так, сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД Петербурга приходили в офис "Водоканала", в дом к его бывшему директору Евгению Целикову, а также в московский дом бизнесмена Константина Голощапова.

Источники издания сообщили, что экономическая полиция интересуется старыми госзаказами с участием "Водоканала", "Ленэнерго", а также строительной компании "Нострум", которой регулярно доставались этих двух госпредприятий.

Ранее следователи установили подозреваемых в убийстве создателя кошачьего приюта в СНТ "Таменгонт".

Фото: Piter.tv
 

Теги: водоканал, ленэнерго, мвд, обыски
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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