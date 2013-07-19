По делу генералов велась прослушка главы Следственного департамента МВД

Следствие вело телефонную прослушку разговоров генерал-полковника Александра Романова.

По делу генералов велась телефонная прослушка главы Следственного департамента МВД. Об этом рассказали журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на следственный комитет, который завершил расследование в отношении Александра Краковского и Александра Бирюкова. Должностных лиц обвиняют в намерении "похоронить" уголовное дело против местного предпринимателя Альберта Худояна за крупное денежное вознаграждение. В рамках дела проверялась причастность к преступлению главы СД МВД генерал-полковника полиции Александра Романова.

В издании уточнили, что качество имеющихся у следствия записей говорит о том, что подозреваемого прослушивали в дистанционном формате, без установки "жучков" в рабочем кабинете. В своих разговорах генерал-полковник обсуждал вопрос по расследованию Худояна. Генерал пояснил, что ситуация ведется "на самом высоком уровне". Он также прокомментировал по поводу обвинений против своих подчиненных.

Там, судя по докладу Краковского… их не интересует квалификация, их интересует, кто деньги взял...Вроде по мне нет вопросов… в любом случае… это мои люди. речь Романова собеседнику

В беседе с Краковским Романов пообещал, что переваливать вину на сотрудников он не собирается, так как он никогда в своей жизни не подставлял заместителей.

Суд прекратил уголовное дело в отношении таможенника, установившего прослушку в кабинете.

Фото: Piter.tv