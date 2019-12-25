По числу домашних краж Петербург перегнал Москву

На самоизоляцию из-за коронавируса отправились даже потенциальные преступники.

Определено неожиданное достоинство режима самоизоляции при коронавирусе – воры стали реже проникать в жилье ради чужого имущества. Как сообщил портал РБК Петербург 11 июня, с наступлением пандемии в Северной столицы сотрудников частных охранных предприятий стали в почти два раза реже вызывать в квартиры и коттеджи, при этом город "обогнал" Москву по количеству тревожных выездов. "Майская" статистика по квартирным кражам в Петербурге оказалась на 22% ниже, чем в прошлом году.

Таие данные приводят аналитики компании-поставщика систем безопасности. В целом по стране в период самоизоляции на треть уменьшилось число правонарушений на объектах недвижимости.

В общем списке городов с наибольшим числом выездов на обхекты недвижимости на первом месте находится Челябинск, следом идет Петербург. Резкое снижение краж в столице специалисты связывают с жесткими карантинными мерами.

Ранее мы сообщали о том, как злоумышленник обманул представителей благотворительной организации и попросил их помочь ему довезти чужое имущество.

Фото: Piter.tv