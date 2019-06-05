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По центру Петербурга гулял горожанин в женском летнем платье
Сегодня, 14:15
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По центру Петербурга гулял горожанин в женском летнем платье

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Также на мужчине были белые носочки и кроссовки.

В Петербург в Новый год пришло потепление. Некоторые горожане уже попрощались с холодом и надели более легкие вещи. А на Невском проспекте очевидцы заметили мужчину, который и вовсе разгуливал по центру Северной столицы в летнем женском платье. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург c огоньком". 

Также на мужчине были белые носочки и кроссовки. В таком наряде житель Петербурга чувствовал себя уверенно. По словам свидетелей, он не был похож на неадеквата. Возможно, горожанин участвовал в какой-то одиночной акции или проиграл спор.

Ранее на Piter.tv: по Литейному проспекту бегала лиса.

Фото: Телеграм  / Петербург c огоньком

Теги: гулял в женском платье, мужчина в женском наряде, невский проспект, новый год в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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